flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit

Bitlis kırsalında PKK' ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
Bitlis kırsalında PKK' ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
22 Mart 2018 Perşembe 15:21
Bitlis kırsalında PKK' ya yönelik süren operasyonlarda önceden tuzaklanan EYP' nin infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
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