MSB;15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
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MSB;15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personel ihraç edilmiş, 6 bin 425 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir.
25 Temmuz 2019 Perşembe 13:17
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