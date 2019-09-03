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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri  öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının  41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında...

Flaş Haber 03.09.2019, 11:54
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İçişleri Bakanlığı: İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri  öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının  41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. 

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