İçişleri Bakanlığı: Bitlis İl Jandarma komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis-Tatvan ilçesi kırsalında bir grup terorist tespit edilmiş, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 terorist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.