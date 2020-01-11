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FLAŞ
Flaş Haber 11.01.2020, 07:07
: İran ordusu, Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737 uçağının ‘kasıtsız bir şekilde’ insan hatası sonucu vurulduğunu açıkladı. Düşürülen uçakta 82 İranlı, 63 Kanadalı ve 11 Ukraynalı olmak üzere 167 yolcu ve 9 mürettebat görevlisi bulunuyordu.
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