AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''İddia ediyorum CHP'nin elinde ıslak imzalı seçim sonuç tutanağı yok. Bir sistem kurduklarını açıkladılar neden bu sistemden hiç veri paylaşmadılar?'' dedi.
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AK Partili Ali İhsan Yavuz, ''İddia ediyorum CHP'nin elinde ıslak imzalı seçim sonuç tutanağı yok. Bir sistem kurduklarını açıkladılar neden bu sistemden hiç veri paylaşmadılar?'' dedi.
17 Nisan 2019 Çarşamba 12:52
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