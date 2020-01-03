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: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa müebbet hapis cezası verdi.
Flaş Haber 03.01.2020, 11:24
: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa müebbet hapis cezası verdi.
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