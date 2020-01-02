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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İdlib'teki saldırılar) 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı bazı tedbirler engellemeye çalışıyoruz. Ama karşınızdakiler insan. Biz batının yaptığı gibi dikenli tellerle bariyerler...
Flaş Haber 02.01.2020, 12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İdlib'teki saldırılar) 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı bazı tedbirler engellemeye çalışıyoruz. Ama karşınızdakiler insan. Biz batının yaptığı gibi dikenli tellerle bariyerler oluşturamayız. Çok daha adil insani olanını yapmak durumundayız. Onların keseleri dolu olabilir, ama gönülleri çoraktır.
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