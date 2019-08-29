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Adalet Bakanı Gül idam tartışmaları ile ilgili: Kadına yönelik şidet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin...
Flaş Haber 29.08.2019, 08:27
Adalet Bakanı Gül idam tartışmaları ile ilgili: Kadına yönelik şidet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın cumhurbaşkanın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir.
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