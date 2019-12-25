- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: (Karadeniz'deki örtü yangınlarına ilişkin) Yangınlar 15 ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Kontrol altına henüz alınmamış 2 önemli yangınımız var"