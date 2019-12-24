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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye’nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru...
Flaş Haber 24.12.2019, 13:09
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kanal İstanbul’un yönetimi ve rejimi iyi yürütüldüğü takdirde Türkiye’nin eli güçlenecek, jeostratejik imkan ve kabiliyeti perçinlenecektir. Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir.
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