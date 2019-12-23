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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin olarak Suudi mahkemesi tarafından alınan karar hakkındaki soruya "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından...
Flaş Haber 23.12.2019, 16:46
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin olarak Suudi mahkemesi tarafından alınan karar hakkındaki soruya "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan’da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün (23 Aralık) açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır" diye yanıt verdi.
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