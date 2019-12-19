Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Dr. Ömer Fatih Sayan: Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır.