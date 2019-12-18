Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji ile ilgili yaptığı açıklamada: Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu meselenin çözüme kavuşması için gayret gösterdigimizi tekrar etmek isterim.Teminat zorunluluğu ve sadece eğitim alanında faaliyet göstermesi ile ilgili çalışmalarımız var.