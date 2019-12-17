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TÜRKİYE Obezite Araştırma Derneği (TOAD) ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) tarafından, Novo Nordisk Türkiye'nin desteğiyle Obezite Akademisi hayata geçirildi
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Antalya'da bir bankaya soygun girişiminde bulunan kişi etkisiz hale getirildi.
Flaş Haber 17.12.2019, 10:45
Antalya'da bir bankaya soygun girişiminde bulunan kişi etkisiz hale getirildi.
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|15
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|15
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|20
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|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
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|15
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|15
|9
|18. Eskişehirspor
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|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
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|17
|29
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|26
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|17
|25
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|17
|25
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|17
|24
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|17
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|17
|9
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|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
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|31
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|17
|28
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|16
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