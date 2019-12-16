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FLAŞ FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen...
Flaş Haber 16.12.2019, 11:55
FLAŞ
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17’nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli Ukrayna’da yakalandı.
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