Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü Adalet Teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik olarak mahrem sorumlu olduğu belirlenen 47 kişi ile bu sorumlular ile irtibatlı olan 37 kişiye ilişkin olarak Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyon sonucunda, 49 şüpheli gözaltına alındı.

