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İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi. Mohammed Dahlan 10 milyon TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi. Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.
Flaş Haber 13.12.2019, 09:16
İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi. Mohammed Dahlan 10 milyon TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi. Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.
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