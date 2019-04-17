AK Partili Ali ihsan Yavuz, ''Tek tek belirleyip suç duyurusunda bulunacağız. İsterse AK Parti içinden olsun, seçim güvenliğini zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. İsterse babamızın oğlu olsun, kanunsuzluk yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız'' dedi.
AK Partili Ali ihsan Yavuz, ''Tek tek belirleyip suç duyurusunda bulunacağız. İsterse AK Parti içinden olsun, seçim güvenliğini zedelemeye kimsenin hakkı yoktur. İsterse babamızın oğlu olsun, kanunsuzluk yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız'' dedi.