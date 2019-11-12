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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etmeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra onlar düşünsün'' dedi.
Flaş Haber 12.11.2019, 10:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'lı teröristleri ülkelerine iade etmeye başladık. Bugüne kadar biz düşündük, bundan sonra onlar düşünsün'' dedi.
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