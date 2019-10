Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ta bulunan bir birliğin komutanıyla telsizden görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım. "