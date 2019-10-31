MHP lideri Bahçeli, ''Bir defa şunu söylemeliyim ki, Temsilciler Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptırım kararları, ayrıca 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi izah ve ifadesi olmayan çarpıklıktır'' dedi.