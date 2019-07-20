İçişleri Bakanlığı: Tunceli' de etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlenmiştir.