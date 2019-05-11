MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması teklifiyle ilgili, "Fezleke ile bir genel başkanı TBMM'ye taşımak yerine, kendisinin iradesiyle TBMM'ye gelmesini demokratik açıdan daha ahlaki bulduğumu ifade etmek için o teklifte bulundum" dedi.

