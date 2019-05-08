CHP'li Muharrem Erkek, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerini de iptal etmek zorundasınız'' dedi.
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CHP'li Muharrem Erkek, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ediyorsanız, 39 ilçedeki tüm seçimleri ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimlerini de iptal etmek zorundasınız'' dedi.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:12
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