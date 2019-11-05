Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan savaş uçağı alımının gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruya, ''ABD ile F-35 sorunu çözülmezse gereken adımları atarız. S400 alırken bir yerlere sormadık, aldık. Böyle bir şey yaparken de eğer alma kararını verirsek alırız'' dedi.