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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin ''Trump ile görüşme, önümüzdeki ayın ilk yarısında gerçekleşecek. Bu ziyarette hem ikili olarak hem heyetler arası görüşmeler olacak'' dedi.
Flaş Haber 07.10.2019, 10:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretine ilişkin ''Trump ile görüşme, önümüzdeki ayın ilk yarısında gerçekleşecek. Bu ziyarette hem ikili olarak hem heyetler arası görüşmeler olacak'' dedi.
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