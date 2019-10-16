Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bugünlerde hemen hemen hergün, birkaç tane batılı lider Barış Pınarı Harekatını durdurmamız için bizi arıyor. Bunların derdi ummuyorlardı bunlar. Türk ordusunun bu kadar kısa zamanda bu kadar mesafe alacaklarını bilmiyorlardı.