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Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.
Flaş Haber 15.10.2019, 09:21
Mardin'in Nusaybin Belediye Başkanı HDP'li Semire Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.
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