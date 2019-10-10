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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen...
Flaş Haber 10.10.2019, 10:54
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eş genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan hakkında, Barış Pınarı harekatına ilişkin açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.
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