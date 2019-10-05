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Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
Flaş Haber 05.10.2019, 17:54
Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
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|4
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