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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Münbiç dahil, Fırat’tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız...
Flaş Haber 01.10.2019, 15:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Türkiye’nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuza devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Münbiç dahil, Fırat’tan Irak sınırına kadar oluşturacağımız 30 kilometre derinliğindeki güvenli bölgede bir milyonu yeni yerleşim, yerlerinde, bir milyonu mevcut yerlerde olmak üzere 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz.
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