Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli ile ne zaman görüşeceği konusunda "Büyük ihtimal yarın görüşeceğiz" dedi.
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli ile ne zaman görüşeceği konusunda "Büyük ihtimal yarın görüşeceğiz" dedi.
05 Şubat 2019 Salı 14:11
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