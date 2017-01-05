Darbe girişimi gecesi 2. Ordu'da olanların kamera görüntüsü

Mikail PELİT/MALATYA, () - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2'nci Ordu Komutanlığı'ndaki darbecilerin görüntüleri ortaya çıktı. Generallere emir veren FETÖ’cü albayın, görüntülerde emrini dinlemeyenlere silah çektiği görüldü.

FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada darbe gecesi 2'nci Ordu Komutanlığı'nda olup bitenlerin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede bir numaralı delil dosyasında bu görüntüler de yer aldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

2'nci Ordu eski komutanı olan ve TSK'den ihraç edilen Orgeneral Adem Huduti’nin de yer aldığı 76 şüpheli hakkında ‘FETÖ/PDY üyesi olmakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçlaması ile dava açıldı. 76 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden 15 yıl hapis cezası istendi.

ZOR KULLANMA OLMAMIŞ

Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından alınan ifadeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, Orgeneral Adem Huduti’nin makam odasına girişi ve çıkışı sırasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasındayken Albay Bahadır Erdemli, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili’nin, Adem Huduti’nin emir subayı olan Sedat Kaya nezaretinde içeriye defalarca girip çıktıkları, giriş çıkışlarında askeri nizama uydukları anlaşıldı.

Makam odasının iki kapısının olduğu, bu kapılardan birinde Koruma Astsubayı Fatih Gürcan’ın, diğerinde ise Hacı Eyyüp Özcan’ın bulunduğu belirtilen iddianamede, bu odaya hiçbir zaman uzun namlulu silah ile girilmediği, Albay Bahadır Erdemli’nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak Emir Subayı Sedat Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı, Adem Huduti’nin kendi beyanına göre darbecileri ikna yöntemiyle bu işten vazgeçirilmeye çalıştığı, daha sonra güvenlik kuvvetlerince darbeci oldukları iddia edilen kişilerin teslim alındığı, saat 16.40 sıralarında Tümgeneral Avni Angun ile birlikte makam odasından çıktıkları ve aşağı inerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldukları yer aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Hazırlanan iddianamede yer alan ifade ve görüntülere göre Orgeneral Huduti saat 23.20 sularında beraberinde yakın korumaları ile birlikte 7 ayrı araç ile 2. Ordu Komutanlığı Karargahına giriş yapıyor. Saat 23.28’de orgeneral Huduti, Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’ya talimat veriyor. Komuta katında saat 23.35’ten itibaren garson erler makamda görev alıyor. Orgeneral Huduti’nin yakın korumalarının ise 00.19’dan itibaren makam odasının bulunduğu şeref salonunda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alıyor. Avni Angun’un saat 00.05 sıralarında Orgeneral Adem Huduti’nin makam odasına giriyor, saat 00.40 sıralarında çıkıyor. Bu çıkışında Albay Bahadır Erdemli ile tartışıyor, Albay Bahadır Erdemli silah çekiyor. Tümgeneral Avni Angun, Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan tarafından oradan alınıp tekrar makam odasına götürülüyor. Saat 03.20 ile 03.30 arasında kaldığı makam odasından çıkarak Tuğgeneral Zeki Karataş, Yarbay Suat Özocak ve Binbaşı Bülent Kuzucu’ya talimatlar veriyor. Saat 06.10 civarlarına kadar makam odasında kalıyor, daha sonra makam odasından çıkarak koridorda rahat bir şekilde dolaşıp tekrar içeri giriyor. Saat 07.25 sıralarında bu kez Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı Fatih Gürcan, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Albay Bahadır Erdemli tarafından makam odasından çıkarılıp gözetim altında soruşturma ile ilgili alınan ifadeler doğrultusunda Şeref Salonuna götürülüyor. Orada kendisine plastik kelepçe takılıyor ve plastik kelepçenin bileklerini sıkmasından dolayı bir süre sonra çıkarılıyor. Darbe teşebbüsünün başarısız sonuçlanmasının ardından bulunduğu yerden çıkarak, darbe teşebbüsünde aktif rol alan Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Albay Bahadır Erdemli ve bir grup askeri 12.00-13.00 saatleri arasında askeri ve emniyet yetkililerine teslim ettikten sonra tekrar makam odasına giriyor. Bütün bunların yaşandığı sırada komuta katındaki iki kameranın da kayıt yaptığı ancak sesleri almadığı ve güvenlik kameralarının Binbaşı Eyüp Kök tarafından açılarının değiştirildiği görülüyor.

Saat 16.42'de Orgeneral Adem Huduti ve Tümgeneral Avni Angun, makam odasının protokol kapısından çıkış yapıyor. Karargah kapısında bekleyen Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Huduti ve Angun’u teslim alıyor.

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