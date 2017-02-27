Ali KAN, BAKÜ, 27 Şubat () - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son günlerde yaşanan şiddetli çatışmalarda, 5 askerin hayatını kaybettiği duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "5 askerimiz şehit oldu"
Ali KAN, BAKÜ, 27 Şubat () - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında son günlerde yaşanan şiddetli çatışmalarda, 5 askerin hayatını kaybettiği duyurdu.
27 Şubat 2017 Pazartesi 10:13
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