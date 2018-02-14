ABD'de lisede silahlı saldırı 

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Marjory Stoneman Douglas lisesine giriş ve çıkışlar durduruldu. Polis silahlı saldırganı aramayı sürdürüyor.