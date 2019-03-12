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Rapor: Birleşik Krallık’ta 1 trilyon sterlin diğer AB ülkelerine taşınıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Birleşik Krallık’ta en az 275 finans şirketi, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce 1 trilyon sterline yakın değere sahip varlıklarını başka ülkeye taşıyor. Birleşik Krallık merkezli...

Rapor: Birleşik Krallık’ta 1 trilyon sterlin diğer AB ülkelerine taşınıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – Birleşik Krallık’ta en az 275 finans şirketi, ülkenin Avrupa Birliği’nden ayrılmasından önce 1 trilyon sterline yakın değere sahip varlıklarını başka ülkeye taşıyor.
Birleşik Krallık merkezli düşünce kuruluşu New Financial LLP’nin yayınladığı raporda, şirketlerin taşıdığı varlıkların toplam değerinin 800 milyar dolar sterline yakın olduğu ve söz konusu varlıkların Birleşik Krallık bankacılık sisteminin yüzde 10’unu oluşturduğu belirtilirken, sigorta şirketleri ve varlık yöneticilerinin de sırasıyla 35 milyar ve 65 milyar sterlin değerindeki varlığı ülke dışına taşıdığı vurgulandı. Rapor ayrıca, şirketlerin söz konusu varlıkları Dublin, Lüksemburg, Paris, Frankfurt ve Amsterdam’a taşıdığını öne sürdü.
New Financial, söz konusu varlıkların taşınmasının “ilk aşama” olduğunu, şirketlerin varlıklarını yurtdışına taşımaya devam edeceğini ve Brexit sonunda varlıklarını taşıyan şirket değerinin “çok daha yüksek” olacağı öngörüsünü yaptı.

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