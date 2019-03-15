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Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
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PİYASALAR – Dolar 5.47, euro 6.19 ve sterlin 7.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı. Erken işlemlerde: - dolar en düşük 5.4630 lira ve en yüksek 5.4767 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında, -euro en düşük...

PİYASALAR – Dolar 5.47, euro 6.19 ve sterlin 7.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.
Erken işlemlerde:
- dolar en düşük 5.4630 lira ve en yüksek 5.4767 lirayı gördükten sonra, 5.47 – 5.48 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1760 lira ve en yüksek 6.2029 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.2305 lira ve en yüksek 7.2609 lirayı gördükten sonra 7.24 – 7.25 lira aralığında işlem görüyor.
Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:
“500 günlük ortalamanın bulunduğu 102 bin civarı endekste destek oluştururken, 22 günlük ortalama dün gün içinde direnç olarak çalıştı. Bugün açılışta 22 günlük ortalamanın ve dün gün içi en yüksek seviyelerin bulunduğu 102 bin 800 civarı ilk direnç noktamız iken bu seviyenin üzerinde yükselişin güç kazanabilmesi için geçilmesi gerektiğini düşündüğümüz 103 bin 500 seviyesi bulunuyor. Bir buçuk ayı kapsayan konsolide kanalı içindeki seyrini devam ettiren endekste, gün içinde zaman zaman küresel piyasalardan ve kendi içinde ayrışan bir görünüm izliyoruz. Bu durum kabaca 100 bin 650-106 bin  aralığında bulunan mevcut konsolide kanalından çıkış gerçekleşmediği sürece devam edebilir.”

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