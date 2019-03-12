PİYASALAR – Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.18 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin anlaşmada değişiklikler yapılmasına yönelik adımların atılmasının ardından küresel piyasalarda dolar değer yitirirken, dolardaki kayıp ise gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik risk iştahını artırdı. İç piyasada ise dövizler güne, Pazartesi günün kapanış değerlerine göre karışık başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.4304 lira ve en yüksek 5.4462 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.45 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1128 lira ve en yüksek 6.1390 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1526 lira ve en yüksek 7.2367 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.

Gedik Yatırım’ın günlük piyasa notunda şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün emsallerinden negatif ayrışarak 500 günlük ortalamasının altında ikinci kapanışını gerçekleştiren BIST 100’de bugün izleyeceğimiz ilk önemli direnç de 102 bin civarında bulunan bu ortalama olacak. Dün yaşanan negatif ayrışmaya rağmen satışlarda işlem hacminin görece düşük kalması tek olumlu taraf oldu. Teknik göstergelerin aşağı yönlü eğilimini sürdürdüğü endekste dün görülen dip seviye olan 100 bin 650 ilk desteğimiz konumunda iken 99 bin - 100 bin aralığını en güçlü destek bölgesi olarak takip ediyoruz. 500 günlük ortalama önemli olmakla birlikte dün de ifade ettiğimiz gibi 103 bin 400 üzerine çıkılıp burada kalıcılık sağlanamadığı sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz.