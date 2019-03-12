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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.86 artıda kapandı, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - Güne yüzde 0.61 artışla 101 bin 465 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 100 bin 919 puanı ve en yüksek 102 bin 69 puanı gördükten sonra, yüzde 0.86 artışla 101 bin...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.86 artıda kapandı, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - Güne yüzde 0.61 artışla 101 bin 465 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 100 bin 919 puanı ve en yüksek 102 bin 69 puanı gördükten sonra, yüzde 0.86 artışla 101 bin 721 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 132 bin 882 puanı ve en yüksek 135 bin 279 puanı görükten sonra yüzde 1.43 artışla 134 bin 462 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.43 artışla yüzde 15.65 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.32 artışla yüzde 18.70 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemlerinde;
- dolar en düşük 5.4304 lira ve en yüksek 5.4642 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1128 lira ve en yüksek 6.1642 lirayı gördükten sonra, 6.16 – 6.17 lira aralığında, 
- sterlin en düşük 7.0983 lira ve en yüksek 7.2367 lirayı gördükten sonra 7.17 – 7.18 lira aralığında işlem görüyor. (Grafik)

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