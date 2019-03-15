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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.85 yükseldi, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () - Haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 artışla 102 bin 891 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 644 puanı ve en yüksek 103 bin 380 puanı gördükten sonra, yüzde...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.85 yükseldi, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () - Haftanın son işlem gününe yüzde 0.45 artışla 102 bin 891 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 644 puanı ve en yüksek 103 bin 380 puanı gördükten sonra, yüzde 0.85 artışla 103 bin 304 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 137 bin 725 puanı ve en yüksek 139 bin 844 puanı gördükten sonra yüzde 1.61 artışla 139 bin 426 puanda.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.68 düşüşle yüzde 16.15 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.63 düşüşle yüzde 18.82 düzeyine geriledi.
Gün sonu işlemlerinde:
- dolar en düşük 5.4618 lira ve en yüksek 5.4767 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1760 lira ve en yüksek 6.2101 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.2289 lira ve en yüksek 7.2692 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor. (Grafik)

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