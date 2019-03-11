PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.68 düştü, dolar 5.44 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Mart () – Güne yüzde 0.34 artışla 101 bin 887 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST),gün içinde en düşük 101 bin 652 puanı ve en yüksek 102 bin 343 puanı gördükten sonra, yüzde 0.68 düşüşle 100 bin 850 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 133 bin 126 puanı ve en yüksek 134 bin 840 puanı görükten sonra yüzde 0.58 düşüşle 132 bin 382 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.19 artışla yüzde 15.43 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 düşüşle yüzde 18.64 düzeyine döndü.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4276 lira ve en yüksek 5.4617 lirayı gördükten sonra, 5.44 – 5.45 lira aralığında,

-euro en düşük 6.0963 lira ve en yüksek 6.1423 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0468 lira ve en yüksek 7.1234 lirayı gördükten sonra 7.12 – 7.13 lira aralığında işlem görüyor.

