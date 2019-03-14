PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.47 artıda, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () - Güne yüzde 0.1 artışla 103 bin 298 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 116 puanı ve en yüksek 102 bin 774 puanı gördükten sonra, yüzde 0.47 artışla 101 bin 674 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 1392 bin 534 puanı ve en yüksek 139 bin 228 puanı görükten sonra yüzde 1.0 artışla 139 bin 19 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.45 artışla yüzde 16.09 düzeyile yükselirken,iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.79 düzeyinde.

Gün ortası işlemleride:

- dolar en düşük 5.4523 lira ve en yüksek 5.4724 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1655 lira ve en yüksek 6.2103 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.1 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2345 lira ve en yüksek 7.3022 lirayı gördükten sonra 7.28 – 7.29 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “S&P 500 kritik direncini test ediyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Beklentilerden güçlü ABD dayanıklı mal siparişleri ve Euro Bölgesi sanayi üretimi verilerinin desteğiyle dünya borsaları yükselmeye devam ediyor. 2820 seviyesindeki kritik direncini deneyen S&P 500 endeksi Ekim 2018’de gördüğü 2940 zirvesinin yüzde 5.0 aşağısında.

“Gelişmekte olan piyasalara para girişine paralel MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 0.7 yükseldi. Dün yaşanan yükselişe rağmen MSCI Türkiye Mart başından beri yüzde 4.4 kayıpla hala en çok kaybettiren endeksler arasında yer alıyor.

“Borsa İstanbul için destek seviyesi olarak 101 bin 500 direnç olarak 103 bin öne çıkıyor.”

