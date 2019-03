PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.46 artıda, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () - Güne yüzde 0.61 artışla 101 bin 465 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST),gün içinde en düşük 101 bin 164 puanı ve en yüksek 101 bin 681 puanı gördükten sonra, yüzde 0.46 artışla 101 bin 313 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 132 bin 943 puanı ve en yüksek 134 bin 121 puanı görükten sonra yüzde 0.63 artışla 133 bin 395 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.43 ve yüzde 18.59 düzeyindeler.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4304 lira ve en yüksek 5.4462 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1128 lira ve en yüksek 6.1390 lirayı gördükten sonra, 6.13 – 6.14 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1526 lira ve en yüksek 7.2367 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Analiz’in “Küresel piyasalarda, İngiltere verileri, Brexit oylaması ve ABD TÜFE rakamı ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 daraldı. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Ocak ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0.2 arttı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan GSYH verilerine göre, 2018 yılı 4.çeyreğinde Türkiye ekonomisi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.0 daraldı. 2018 yılında Türkiye ekonomisi bir önceki yıla göre yüzde 2.6 büyüdü. TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri Raporuna 2019 yılı Ocak ayı verilerine göre, Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 6 milyar 221 milyon dolar azalarak 813 milyon dolar oldu. On iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 592 milyon dolar oldu. Haftanın ilk işlem gününde, yurtiçinde açıklanan veriler sonrasında kısa süreli 5.4606 seviyeleri civarını test eden kurun gün içerisinde, lirada yaşanan toparlanma isteği ile birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdiği ve günü 5.4399 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.68 düşüş ile 100 bin 850 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.1 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.16 düşüş ile yüzde 18.64 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.59 düşüş ile yüzde 15.43 düzeyinde günü tamamladı.”