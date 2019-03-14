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PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () - Güne yüzde 0.1 artışla 103 bin 298 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 10 puanı ve en yüksek 102 bin 786 puanı gördükten sonra, yüzde 0.23 artışla 102 bin...

PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.23 yükseldi, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () - Güne yüzde 0.1 artışla 103 bin 298 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 102 bin 10 puanı ve en yüksek 102 bin 786 puanı gördükten sonra, yüzde 0.23 artışla 102 bin 432 puanda kapandı.
BİST Bankacılık Endeksi, en düşük 136 bin 741 puanı ve en yüksek 139 bin 228 puanı gördükten sonra yüzde 0.22 düşüşle 137 bin 347 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.52 artışla yüzde 16.26 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.8 artışla yüzde 18.94 düzeyine yükseldi.
Gün sonu işlemleride:
- dolar en düşük 5.4523 lira ve en yüksek 5.4766 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1655 lira ve en yüksek 6.2103 lirayı gördükten sonra, 6.19 – 6.20 lira aralığında,
- sterlin en düşük 7.2345 lira ve en yüksek 7.3022 lirayı gördükten sonra 7.25 – 7.26 lira aralığında işlem görüyor. (Grafik)

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