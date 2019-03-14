PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.1 artıda, dolar 5.46 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Mart () - Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne 0.1 artışla 102 bin 298 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.47 artışla 102 bin 196 puanda tamamlamıştı

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.04 artışla 137 bin 697 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi veiki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.86 ve yüzde 18.79 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4523 lira ve en yüksek 5.4701 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1655 lira ve en yüksek 6.2081 lirayı gördükten sonra, 6.20 – 6.21 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.2345 lira ve en yüksek 7.2977 lirayı gördükten sonra 7.26 – 7.27 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Analiz’in “Brexit Oylama Süreci Küresel Piyasalarda Fiyatlamaları Etkilemeye Devam Ediyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 daraldı. ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Ocak ayında bir önceki aya göre, piyasa beklentisinin aksine yüzde 0.4 arttı. ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Şubat ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.1 ve bir öncekin yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 1.9 arttı. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond yaptığı Yıllık Bütçe Açıklamasında, İngiltere büyüme beklentisi 2019 yılında yüzde 1.6’dan yüzde 1.2’ye aşağı yönlü revize edilirken 2020 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1.4 ve 2021 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1.6 olarak öngörüldüğünü açıkladı. İngiltere Parlamentosu’nda gerçekleşen oylamada, Anlaşmasız Brexit düzenlemesi 308'e karşı 312 oyla reddedildi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB’nin 6 Mart tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası toplantısında dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, Finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlediği, kamu harcamalarındaki artış, dayanıklı mallardaki vergi indirimlerinin süresinin uzatılması ve kredi hacmindeki kısmı yükselişin ilk çeyrekte yurt içi talepte ılımlı bir toparlamayı desteklediği öngörülüyor. Önümüzdeki dönemde cari dengedeki iyileşme eğiliminin devam etmesi beklenildiği ifade ediliyor. İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme görülmesi ile birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam ettiği belirtilmiştir. Enflasyonun ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler ile maliyet unsurlarının seyri ve fiyatlama davranışlarına ilişkin belirsizlikler önümüzdeki dönem enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği ifadelerine yer veriliyor. Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verildiğini ve politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24 düzeyinde sabit bırakıldığı açıklanmıştır. Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.4499-5.4804 bant aralığında hareket ettiği ve günü 5,4585 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.47 yükseliş ile 102 bin 196 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 6.6 milyar lira oldu.”