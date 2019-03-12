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PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.61 artışla başladı, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.61 artışla 101 bin 465 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.68 kayıpla 100 bin 850 puanda tamamlamıştı. BİST Bankacılık Endeksi, yüzde...

PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.61 artışla başladı, dolar 5.43 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Mart () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.61 artışla 101 bin 465 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.68 kayıpla 100 bin 850 puanda tamamlamıştı.
BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.83 artışla 133 bin 660 puana yükseldi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.43 ve yüzde 18.64 düzeyindeler.
Erken işlemlerde;
- dolar en düşük 5.4304 lira ve en yüksek 5.4462 lirayı gördükten sonra, 5.43 – 5.44 lira aralığında,
-euro en düşük 6.1128 lira ve en yüksek 6.1390 lirayı gördükten sonra, 6.12 – 6.13 lira aralığında, 
- sterlin en düşük 7.1526 lira ve en yüksek 7.2367 lirayı gördükten sonra 7.18 – 7.19 lira aralığında işlem görüyor.
İş Yatırım’ın “Dalgalandım da duruldum…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:
“Teknoloji hisselerindeki satın alma haberleri sonrası Wall Street’ten başlayarak genele yayılan bir yükseliş dalgası ile güne başlıyoruz. Büyümenin zayıfladığını teyit eden perakende satış verisine rağmen dünya borsalarında yüzde 1.0 – yüzde 2.0 bandında yükseliş görüyoruz.
“Türkiye varlıklarındaki negatif ayrışma devam ediyor. Küresel risk iştahındaki düzelmeye rağmen MSCI Türkiye yüzde 0.8 düşerek gelişmekte olan piyasaların yüzde 2.0’ye yakın gerisinde kaldı. Türk lirası doların küresel olarak değer kaybına rağmen en zayıf beş para birimi arasında yer aldı.
“Dünya piyasalarındaki tepki alışlarının devam etmesi durumunda Borsa İstanbul’un önündeki direnç seviyeleri olarak 101 bin 700 ve 103 bin seviyeleri öne çıkıyor.
“Avrupa Parlamentosu (AP) yarın (13 Mart) Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinin askıya alınmasını öneren karar tasarısını oylayacak. Oylama ardından 15 Mart’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılacağı Ortaklık Konseyi toplantısı yakından takip edilecek.”

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