PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () - Borsa İstanbul Endeksi (BİST) güne yüzde 0.1 artışla 101 bin 820 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzd4 0.86 artışla 101 bin 721 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, yüzde 0.03 düşüşle 134 bin 340 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.65 ve yüzde 18.70 düzeyindeler.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 5.4521 lira ve en yüksek 5.4646 lirayı gördükten sonra, 5.46 – 5.47 lira aralığında,

-euro en düşük 6.1536 lira ve en yüksek 6.17 lirayı gördükten sonra, 6.17 – 6.8 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.1256 lira ve en yüksek 7.1614 lirayı gördükten sonra 7.15 – 7.16 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Risk iştahında toparlanma kalıcı mı?” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel risk iştahının güçlenmeye devam ettiği beklirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Boeing hisselerinde devam eden sert satışlara rağmen Wall Street yükselişini sürdürüyor. Gelişmekte olan ülke hisse senetleri ve euro-tahvilleri güçlü bir seyir izliyor.

“Gelişmekte olan piyasalara para girişine paralel MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 0.8 yükselerek yörüngeye döndü. Dün yaşanan yükselişe rağmen MSCI Türkiye Mart başından beri yüzde 5.0 kayıpla hala en çok kaybettiren endeksler arasında yer alıyor.

“ABD vadelileri ve Türk lirasındaki değer kaybına paralel Borsa İstanbul’un yüzde 0.3 civarında kayıpla açılmasını bekliyoruz. SPK’nın para piyasası fonlarıyla yaptığı değişiklik lira mevduat tabanını yüzde 1.5 büyüttüğü için bankalar açısından sınırlı pozitif olarak görülebilir.”