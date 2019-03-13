Petrol fiyatlarındaki artışı ABD stoklarında düşüş baskıladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Mart () – Petrol fiyatları yükselmeye devam ederken, yükseliş hızı ABD stoklarındaki azalmaya bağlı olarak Salı gününe göre hafif azaldı.

ABD Petrol Enstitüsü’nün ölçümlerine göre, 8 Mart haftasında ABD ticari petrol stoklarında 3.7 milyon varillik düşüş görülürken, ABD benzin stokları toplam 5.8 milyon varil düştü.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim ksııntıları ve Iran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlar etkisiyle yükseldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump yönetiminin İran’ın petrol ihracatını mümkün olan en kısa sürede sıfıra indirmeyi istediklerini açıkladı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.3 artışla 66.76 dolardan, ABD hafif petrolü de yüzde 0.55 artışla 57.18 dolardan işlem görüyor.