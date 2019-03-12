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News Corp ve Axel Springer de Acuris için açık artırmaya girecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – ABD merkezli, önde gelen medya gruplarından olan News Corp ve Almanya merkezli yayıncılık şirketi Axel Springer, finansal piyasalar hakkında araştırma, analiz ve veri hizmeti veren medya şirketi Acuris’i...

News Corp ve Axel Springer de Acuris için açık artırmaya girecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Mart () – ABD merkezli, önde gelen medya gruplarından olan News Corp ve Almanya merkezli yayıncılık şirketi Axel Springer, finansal piyasalar hakkında araştırma, analiz ve veri hizmeti veren medya şirketi Acuris’i satın almayı değerlendiren şirketler arasına girdi.
Financial Times’da yer alan habere göre, Mergermarket ve haber ve veri hizmeti veren Debtwire’ın sahibi olan Acuris için açık artırma satışı bu hafta içinde yapılacak. Şirketin 1 milyar doların üzerinde satılacağı öngörülürken, söz konusu açık artırmaya Fitch ve S&P Global gibi derecelendirme kurumlarının yanında KKR ve Advent International gibi büyük satınalma gruplarının da katılacağı belirtildi. Buna rağmen Financial Times’ın konuyla ilgili görüştüğü adı açıklanmayan kaynaklara göre, hangi grubun avantajlı olduğunu söylemek için henüz çok erken.
Birleşik Krallık merkezli özel sermaye şirketi BC Partners, daha önce Acuris’i Pearson’dan 382 milyon sterline satın almış ve Acuris’un değeri, Snagapur merkezli GIC’in şirketten 1 milyar sterlin değerinde yüzde 30 hisse satın almasının ardından neredeyse ikiye katlanmıştı. Şirketin “performansıyla ilgili bilgilere sahip kaynaklar”, BC Partners’ın satın alımından sonra Acuris’in faiz vergi amortisman öncesi kârının 75 milyon sterlin olduğunu öne sürüyor.
 

 

 

 

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